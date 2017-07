Piqué sobre el tuit con Neymar: 'No es nada oficial'

NUEVA YORK, EU(AP )

Gerard Piqué aclaró que su mensaje en Twitter sobre la continuidad de Neymar en el Barcelona fue una mera expresión de “deseo” y que el astro brasileño es quien deberá comunicar si sigue o no en el club catalán.



“No es nada oficial. No me toca a mí”, precisó Piqué el martes en una rueda de prensa en Washington en la víspera del partido amistoso que el Barcelona disputará contra Manchester United. “El que tiene que comunicar esto es Neymar, pero es lo que me gustaría y lo que espero que sea”.



En medio de versiones de que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a pagar la cláusula de 220 millones de euros (255 millones de dólares) por Neymar, Piqué publicó un tuit en el que escribió la frase “se queda” sobre una foto en la que salió junto al astro brasileño. El mensaje causó revuelo el domingo debido al liderazgo que tiene el zaguero en el club catalán.



“Estábamos en un tono distendido con más compañeros del equipo”, explicó Piqué sobre el tuit. “La foto es mi deseo, fue una opinión personal”.



En igual sentido se expresó el volante argentino Javier Mascherano: “Deseamos todos que se quede. La foto de Gerard es un poco el deseo de todo el grupo. Representa mucho para nuestro equipo”.



El supuesto interés del PSG por fichar a Neymar ha acaparado la atención del mercado de transferencias desde hace varios días, al trascender versiones de que el brasileño no estaría contento en Barcelona a la sombra de Lionel Messi. En octubre, Neymar firmó una extensión de contrato que lo vincula con el Barcelona hasta junio de 2021.



Piqué dijo que ha hablado con Neymar sobre los pros y contra de irse del Barcelona.



“Yo intento exponerle la situación en la que él está”, dijo Piqué. “Es totalmente comprensible que se pueda replantear las cosas. Tiene 25 años. Es un niño y tiene sus dudas. Tiene opciones encima de la mesa. Al final es hacerle reflexionar”.



“Puede ser dinero, que yo creo que no, puede ser un proyecto deportivo, que yo creo que tampoco. Y luego está el tema del rol, de poder ser el líder del equipo, porque aquí ha coincidido con el mejor jugador de la historia (Messi). Por este lado lo podría llegar a entender", manifestó.



En Miami, donde el PSG se enfrenta el miércoles a Juventus, el técnico del club francés Unai Emery esquivó pronunciarse sobre el caso.



"¿Neymar? Nuestra obligación es hablar del presente”, dijo el entrenador español. “Hay momentos para hablar de la plantilla y otros para hablar de la preparación y ahora es ese momento”.



Consultado sobre si le gustaría tener a Neymar en el PSG, el atacante uruguayo Edinson Cavani afirmó que “a todos los futbolistas les gusta jugar con grandes jugadores”.



"Esas son cosas de mercado y desde que estoy aquí, mis compañeros son los mejores”, dijo Cavani. “Los que están ahora son los que cuentan. Si llega un compañero nuevo, bienvenido será”.