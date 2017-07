Maradona: Tecnología hubiese anulado gol a Inglaterra

(AP )

Diego Maradona favorece el uso de la tecnología de videoarbitraje en el futbol, aunque agradece que no existiera en su época de futbolista.



La leyenda argentina reconoció que su famoso gol con la mano contra Inglaterra en el Mundial de 1986 hubiese sido anulado de haber sido revisado a través de video.



Además, reveló que otra jugada suya en el Mundial de 1990 hubiese ocasionado polémica de haber sido sometida al videoarbitraje.



“Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado”, dijo Maradona en una entrevista con el portal de la FIFA publicada el martes, refiriéndose al gol que llegó a ser conocido como la “Mano de Dios”.



Argentina superó a Inglaterra 2-1 en los cuartos de final de aquel Mundial de México con dos goles de Maradona: a los 51 minutos, le ganó un salto al portero inglés Peter Shilton y le pegó al balón con el puño izquierdo. Poco después, hizo el que es considerado como el mejor gol en la historia de los mundiales, cuando gambeteó a medio equipo inglés desde la media cancha.