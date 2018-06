Otro James gana MVP de NBA esta temporada

SANTA MÓNICA, California(AP)

James Harden é o MVP da temporada 2017/2018! 🔥 pic.twitter.com/Ds6emFUQgd — NBA Brasil (@NBABrasil) 26 de junio de 2018

James Harden de los Rockets de Houston Rockets fue elegido como el jugador más valioso de la temporada en NBA.Harden se unió a Michael Jordan como los únicos jugadores en promediar al menos 20 puntos, ocho asistencias, cinco rebotes y 1.7 robos de balón en la temporada.Harden led the league in scoring, 3-pointers and 50-point games with four while helping the Rockets to an NBA-leading 65 wins.Harden derrocó a cuatro veces ganador LeBron James de Cleveland y a Anthony Davis de los Pelicanos.James recibió el trofeo en los ‘NBA Awards’ celebrados esta noche del lunes. Harden, quien es oriundo de Los Angeles, invitó a su madre al scenario y le agradeció por ser el respaldo a lo largo de su carrera.