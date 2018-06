¿Último mundial de Pogba?; su DT aclara dudas

(El Universal)

El técnico de Francia, Didier Deschamps, paró de inmediato cuestionamientos respecto a las palabras de Paul Pogba, quien aseguró que éste podría ser su último Mundial. Y así, evitó ruido alrededor de su equipo previo al duelo ante Dinamarca.



"No creo que vaya a ser su última Copa del Mundo, tiene 25 años así que es altamente probable que juegue otro Mundial. Siempre he visto al mismo Paul Pogba, lo veo bien en su mente y motivado", dijo.



El entrenador francés aseguró que su único objetivo en la previa al duelo ante Dinamarca es "cerrar cómo primero de grupo" esta fase, para después con entrarse en los octavos de final".



El estratega galo explicó que ser el mejor equipo de su sector fue algo que se plantearon desde hace tiempo y aunque ya tiene asegurada la clasificación, su escuadra no tiene por qué relajarse.



Añadió que es cierto que ya con el pase a octavos en la bolsa "hay un criterio diferente y cosas que se tienen que hacer diferentes.



El objetivo para el partido de mañana es muy claro, queremos ser primeros de grupo, pero hay que tomar algunas cosas en consideración como las tarjetas amarillas o el desgaste".



En una Copa del Mundo que ha arrojado resultados poco probables antes del inicio de la misma, Deschamps agregó que "lo más importante para mí es tener un equipo competitivo para alcanzar el objetivo que tenemos".