VIDEO: Periodista brasileña fue acosada en vivo en Rusia por aficionado

Es VERGONZOSO que nuestra compañera periodista Julia Guimarães de @globoesportecom no pueda hacer la conexión porque un hincha pretende dale un beso



Julia: "es horrible. Me siento indefenso, vulnerable. Por qué la persona piensa que tiene el derecho de hacer esto" pic.twitter.com/84UKyRLUYp — Carrusel Deportivo (@carrusel) 24 de junio de 2018

La periodista Julia Guimaraes sufrió acoso mientras transmitía en vivo en Rusia.Ocurrió previo al partido entre Japón-Senegal cuando la reportera del canal brasileño Globo Esporte fue agredida por un fan.El joven intentó besarla.Guimaraes reaccionó rápidamente y lo apartó y así evitó que el muchacho la besara sin su consentimiento.“En Brasil jamás me había ocurrido algo así, pero sé que tuve suerte porque hay colegas que ya lo pasaron. Esto me hace muy mal, me siento indefensa y vulnerable. Me gustaría saber por qué una persona se siente con derecho a hacerme eso”, dijo la periodista posteriormente.