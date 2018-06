Mohamed Salah se despide de Rusia con dos goles

(AP)

Dos goles en dos partidos y tres derrotas es el saldo de la participación de Mohamed Salah en la Copa Mundial tras la derrota 2-1 sufrida el lunes por Egipto en su despedida del torneo ante la Arabia Saudí del técnico argentino Juan Antonio Pizzi.



Salah puso a los egipcios arriba a los 22 minutos, tras controlar un pase largo y sacar un remate por encima del arquero Yasser Almosailem.



Salman Alfaraj empató de penal en el descuento del primer tiempo, después de que Ali Gabr fuese derribado dentro del área por Fahad Almuwallad, y Salam Aldawasri marcó el tanto de la diferencia segundos antes del silbato final, con un remate desde un ángulo difícil que superó a Essam El Hadary, el futbolista de mayor edad que interviene en un partido de la Copa Mundial.



El Hadary tiene 45 años y 161 días y superó el registro que había establecido el colombiano Faryd Mondragón al jugar los últimos cinco minutos de un partido de Colombia en el mundial del 2014 con 43 años y tres días.



El portero tuvo varias intervenciones notables e incluso le atajó un penal a Aldawasri, pero no pudo parar el de Almuwallad.



Fue la primera victoria de Arabia Saudí en 24 años en un mundial.

“Hicimos un gran partido y logramos una victoria honorable”, afirmó Aldawsari: "Y pude apuntar mi nombre en la lista de jugadores que han marcado goles en la Copa Mundial, lo que me llena de orgullo”.



Salah viene de una temporada espectacular con Liverpool, pero no estuvo en el partido inicial de Egipto por la lesión en un hombro sufrida en la final de la Liga de Campeones ante Real Madrid. Egipto cayó 1-0 ante Uruguay en ese duelo.



Debutó en el mundial en la segunda fecha ante Rusia y marcó de penal el gol de su país, que perdió 3-1.



Egipto, dirigido por el argentino Héctor Cúper, terminó último, sin puntos, en el Grupo A, en tanto que los saudíes quedaron terceros, con tres unidades.



Los dos equipos jugaron un partido de trámite ya que no tenían esperanzas de avanzar a los octavos de final tras perder ante uruguayos y rusos en las dos primeras fechas.



Después del partido, Pizzi dijo que le gustaría seguir dirigiendo a los saudíes.



“La federación (saudita) tiene la potestad de resolver lo que se va a hacer, no depende de nuestra voluntad”, dijo Pizzi cuando se le preguntó si seguiría al frente del equipo. Pero agregó que “estoy muy contento, mi staff está muy contento, con los jugadores, con la respuesta que tenemos de toda la federación”.



“Esperamos a ver que se resuelve”, añadió.