Arabia Saudita derrota 2-1 a Egipto

VOLGOGRADO, Rusia (AP)

La persona más anciana que jugó en un partido de la Copa del Mundo dejó entrar un par de goles este lunes a pesar de algunas salvadas espectaculares.El portero egipcio Essam El Hadary, quien tiene 45 años, salió al campo para el último partido grupal de su equipo para establecer el récord. Aunque salvó una penalización, no pudo evitar que Arabia Saudí derrotara a Egipto por 2-1 en un juego entre dos equipos que ya habían sido eliminados.Salem Aldawsari anotó con casi la última patada del partido para los saudíes, disparando desde un ángulo cerrado dentro del área penal de Egipto y empujando la pelota más allá de El Hadary.Mohamed Salah había puesto a Egipto en ventaja en el minuto 22 cuando controló hábilmente un balón largo de Abdalla Said que dividió la defensa saudí y luego lanzó al arquero Yasser Almosailem.Fue el primer gol de Egipto en juego abierto en la Copa del Mundo desde 1934.Salman Alfaraj obtuvo el nivel Saudí con un tiro penal en el tiempo de la primera mitad del tiempo de descuento después de que Ali Gabr derribara a Fahad Almuwallad en la zona. La decisión fue confirmada después de una revisión de video y la penalización se tomó en el sexto minuto del tiempo de la lesión.Arabia Saudita terminó en el Grupo A en el tercer lugar con tres puntos, mientras que Egipto fue el último después de perder sus tres juegos.Almuwallad había perdido la oportunidad de igualar cuando El Hadary salvó su penalización. El veterano portero se lanzó hacia la derecha y movió la mano izquierda hacia arriba para empujar el tiro hacia la barra antes de que se despejara.El Hadary no pudo repetir la hazaña cuando Alfaraj se alineó contra él al final del tiempo, yendo por el camino equivocado y sin posibilidad.El Hadary también hizo una serie de buenas paradas en la segunda mitad para negar a Arabia Saudita, especialmente en el minuto 69 cuando le tiró un cabezazo a Hussain Almoqahwi sobre el larguero. Un minuto después, rechazó un encabezado con un objetivo de Muhannad Asiri.El Hadary superó a Faryd Mondragon como la persona más vieja en jugar en la Copa del Mundo. El portero de Colombia tenía 43 años cuando llegó como sustituto en la victoria de su equipo por 4-1 sobre Japón hace cuatro años en el Mundial de Brasil.