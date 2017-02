América vence a Cruz Azul y endereza el rumbo

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Oribe Peralta acabó con su sequía goleadora, al aportar un doblete el sábado, y América enderezó el camino en lo que ha sido una mala temporada, con una victoria por 2-0 sobre el Cruz Azul en un partido por la octava fecha del torneo Clausura mexicano.Peralta, quien no anotaba desde la tercera fecha, consiguió sus tantos a los 29 y 82 minutos. Eso les bastó a las Águilas para romper una racha de tres partidos sin triunfo.América tiene ahora 10 puntos y se colocó décimo de la clasificación. Pero lo más importante es que el resultado le quita presión al entrenador argentino Ricardo La Volpe, duramente criticado por el mal paso del equipo, que está en su peor torneo desde el Clausura 2011. Cruz Azul se quedó con seis puntos y se mantiene en el 16to. escalón entre los 18 equipos de la máxima categoría. Los celestes podrían resbalar un puesto porque Puebla tiene la misma cantidad de puntos y tiene pendiente su partido de esta fecha.La cosecha de puntos tiene a la "Máquina" en riesgo de perderse la liguilla por el título por sexta temporada consecutiva y agrava la presión sobre el entrenador español Paco Jémez, quien llegó al equipo esta temporada con la misión de romper esa racha y darle al equipo su primer título de liga desde el Invierno 97.Los malos torneos recientes también ponen a Cruz Azul en la parte baja de la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría. Se ubica 14to. a sólo 10 puntos de Morelia, que por ahora es el colista.La "Máquina" dominó el partido y tuvo claras oportunidades de gol pero el delantero paraguayo Jorge Benítez no supo definirlas y América se puso al frente cuando Peralta el ganó en el salto al zaguero argentino Julián Velázquez y anotó con un remate de cabeza que entró pegado al poste derecho del portero Jesús Corona.En la segunda mitad, Rafael Baca tuvo otra clara oportunidad al quedar solo frente al portero Agustín Marchesín pero no supo definir.La misión de la "Máquina" se complicó a los 74, cuando el chileno Enzo Roco fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla.Peralta consiguió su segundo tanto en una jugada de contragolpe, cuando entró al área por costado izquierdo y definió de zurda para superar el lance de Corona.En otro encuentro, el Querétaro, inspirado desde que cambió de entrenador, mantuvo su buen paso al levantarse de una desventaja inicial para vencer 4-3 a Pumas y logró su tercera victoria seguida.El uruguayo Matías Britos adelantó a los universitarios a los 11 minutos, pero Ángel Sepúlveda igualó a los 31. Pablo Jaquez cometió un autogol a los 44, y el conjunto local llegó a tomar una delantera de 4-1, con dianas del argentino Emanuel Villa a los 65 y del brasileño Camilo Sanvezzo a los 72.Con la remontada, Querétaro se mantiene invicto desde que Jaime Lozano asumió el puesto de entrenador, como reemplazo del veterano Víctor Manuel Vucetich. Los "Gallos Blancos" llegaron a 12 puntos para ubicarse en el séptimo puesto de la clasificación.Pumas, que el domingo pasado se repuso de un 3-0 para empatar 3-3 ante Tijuana, estuvo cerca de alcanzar otra vez, con tantos de Jesús Gallardo y el chileno Bryan Rabello a los 84 y 90, respectivamente. Sin embargo, el conjunto universitario perdió por segunda ocasión en sus últimos tres encuentros y enhebró su cuarto cotejo sin triunfos, con lo que se quedó estancado en 11 unidades, como noveno puesto, a la espera de los demás resultados de la fecha.Con los cuatro goles en contra, Pumas ha permitido 13 en la temporada para colocarse como la segunda peor defensa del torneo, sólo superada por los 15 que tiene León, que más tarde perdió 2-0 ante el Atlas.El argentino Matías Alustiza anotó un gol a los 47 y Martín Barragán agregó otro a los 63 para los Zorros, que sumaron su segundo triunfo en fila para llegar a 13 puntos y colocarse en el sexto puesto.León permanece con cinco puntos, al fondo de la tabla.En Monterrey, con un tanto del francés André-Pierre Gignac, el campeón Tigres rescató apenas un empate de 1-1 ante el Morelia, amenazado por el descenso.El peruano Raúl Ruidíaz adelantó a los Monarcas a los 30 y el delantero galo decretó la igualdad a los 71.Morelia llegó a nueve puntos y se mantiene en el duodécimo puesto, uno por encima de un Tigres, que tiene una cosecha de ocho unidades.En otro resultado, el argentino Franco Jara marcó un gol sobre la hora y Pachuca se impuso 1-0 sobre el Veracruz.Jara anotó a los 90 para darle la victoria a los "Tuzos", que ahora tienen 14 puntos y son cuartos.Veracruz sigue con sus nueve puntos en la undécima posición.