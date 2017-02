Chávez Jr. y "Canelo" Álvarez retiran la apuesta

CIUDAD DE MÉXICO(sun)

Que siempre no. Julio César Chávez rechazó que su hijo Julito apostara la bolsa que ganaría contra la de Saúl Álvarez.



La pelea entre los mexicanos, del próximo 6 de mayo, ha provocado mucho morbo, tanto que los boxeadores pusieron en juego sus ganancias del evento. Sin embargo, el “César del Boxeo” interfirió como réferi y obligó a los pugilistas a retirar el desafío.



Parece que el único que se toma en serio este combate es el mismo ex profesional. “No nos interesa su dinero”, se mostró tajante y contundente, como en sus mejores años sobre el cuadrilátero.



Al Junior, de 31 años, no le quedó de otra que aceptar la recomendación de su padre, mientras que el “Canelo” se vio obligado a acceder a la petición del “Gran campeón”. “Yo aposté porque él [Julio César hijo] estaba muy seguro de que iba a ganarme. A mí no me gusta hablar ni es mi estilo”, dijo el tapatío ante la familia Chávez en ESPN.



Álvarez insistió en que a él no le interesa su bolsa (que se especula entre 25 y 40 millones de dólares). “Yo por respeto a usted [Julio César] retiro mi propuesta. Yo soy un hombre y cumplo mi palabra”.