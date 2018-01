Cruz Azul va por su segundo triunfo del Clausura

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Un Cruz Azul que aún no termina por despegar busca su segundo triunfo de la temporada cuando visite el domingo a Toluca, en un choque por la cuarta fecha del Clausura 2018.



Aunque la "Máquina" acumula cinco puntos y marcha quinta en la clasificación, a sólo dos puntos de los líderes Pumas y León, su desempeño ha tenido altibajos, especialmente en sus partidos en casa, donde empató sin goles ante Tijuana y León.



"Nos gustaría tener un mejor inicio, pero esta es la realidad y esperemos construir de aquí para adelante para tener un buen futuro", dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha, quien está en su primera temporada al frente de Cruz Azul.



"No tengo la solución (para jugar mejor) pero estoy trabajando en eso, me preocuparía más si no sumáramos puntos".



Toluca, que la semana pasada logró su primera victoria al vencer al colista Atlas, tiene cuatro puntos y se coloca en el undécimo puesto.



"El equipo está encontrando un buen punto futbolístico y tiene que ir hacia arriba, eso es lo que nos interesa", dijo el entrenador de los Diablos Rojos, Hernán Cristante. "Me gusta lo que se está viendo pero hay cosas que ir apuntalando, estamos tranquilos".



Cruz Azul ha derrotado a Toluca en dos de sus últimos tres enfrentamientos, y no pierde en el estadio Nemesio Díez desde el 1 de marzo del 2015.