Discurso de La Volpe ya no funciona en América: Isaac Terrazas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo La Volpe ha dado mucho de qué hablar a la prensa nacional, debido a sus declaraciones del Centenario del América, la ausencia de más refuerzos y el mal inicio de torneo.



Pero lo más reciente en su contra no ha sido provocado por él, sino por un ex americanista, Isaac Terrazas, quien en entrevista con El Universal afirmó que el discurso del argentino ya no funciona para el club de Coapa.



“No es fácil estar en el América. Él estuvo cinco fechas hace algunos añitos… y ya ven cómo le fue… En ese tiempo quería golpear a Cuauhtémoc Blanco, a Germán Villa, a Raúl Lara y a mí. Quería aprovecharse de los novatos, pero no pudo y así le fue”, recordó, en la temporada 96, cuando las Chivas golearon al America 5-0.



“Ricardo La Volpe es cuidachambas… estaba en Chivas y decía que el Guadalajara era el mejor equipo de México, y ahora dice que América es el mejor. Habla y habla y no gana nada, yo sí lo conozco”.



Sin embargo, pese a su estado de ánimo contra él, Terrazas sostiene que las Águilas son el mejor equipo de México: “Deseo que el América sea campeón, pero con él, ojalá no... Esa persona que lo dirige es nefasta”.