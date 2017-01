Deportistas y entrenadores acusados de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que en días anteriores se hiciera pública una demanda sobre el ex futbolista mexicano, Jesús “Cabrito” Arellano, acusado supuestamente por violar a su sobrina de 16 años, saltan de inmediato varios casos similares dentro del mundo del deporte.Uno de los casos más sonados fue el suscitado en 2008, cuando los futbolistas franceses, Franck Ribéry y Karim Benzema, fueron culpados de obtener servicios de una prostituta menor de edad. Sin embargo, y al transcurso de las investigaciones, ambos deportistas fueron absueltos en 2014, al no poder comprobar que los galos sabían la edad de la prostituta.La Universidad de Penn State se vio envuelta en un gran escándalo en 2011, cuando se hizo público que el asistente del equipo de futbol americano, Jerry Sandusky, tenía 40 cargos por el ataque a ocho menores de edad perpetrados en años anteriores. Sandusky fue sentenciado de 30 a 60 años de prisión.Este acto le valió a la leyenda del futbol americano colegial universitario, Joe Paterno, ser corrido de su cargo como entrenador en jefe de los Nittany Lions en 45 campañas, por supuestamente haber encubierto los abusos de su ex asistente.En 2015 se presentó un grave caso de violación dentro de la NFL , pues Darren Sharper, se declaró culpable de los cargos que le presentaron en la corte de Phoenix, por asalto sexual y fue sentenciado inmediatamente a nueve años de prisión.Darren, campeón de un Super Bowl con los Santos de Nueva Orleans en 2010, aceptó la acusación de la fiscalía de Arizona y Los Ángeles, donde aceptó haber violado dos mujeres después de administrarles un sedante en la bebida.Dentro de la NBA , uno de los casos más sonados fue la supuesta violación del astro de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant , hacía una joven de 19 años en un hotel. Finalmente los cargos fueron retirados, aunque el basquetbolista aceptó haber tenido relaciones con la chica pero en acuerdo común.En septiembre de 2016, Según una investigación del periódico Indianapolis Star, el USA Gymnastics, órgano que regula la gimnasia en Estados Unidos, habría omitido informar a las autoridades de más de 50 denuncias por abuso sexual.En enero de 2017 Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, fue demandado ante un Tribunal de Distrito acusado de abuso sexual por deportistas y ex atletas. Son más de 65 las mujeres que han presentado demandas o quejas policiales de agresión sexual contra el ex galeno.Los clavados en México vivieron un episodio curioso en 2004, cuando los padres de la clavadista, Laura Sánchez, acusaron a su entrenador, Francisco Rueda, bajo el cargo de estupro.Rueda, casado y con hijos, supuestamente sostuvo relaciones sexuales con Sánchez cuando ella era aún menor de edad. En fin, el tiempo pasó y hoy en día supuestamente son una pareja de esposos felices, pese al descontento de los padres de la medallista olímpica.