Levanta la mano por México

MEXICALI, Baja California(GH)

El 2017 fue su año de transición en todos los sentidos, grandes cambios en su aspecto personal lo llevaron a obtener grandes resultados en su aspecto deportivo, no hay manera de calificar el año de Óscar Cota, más que con el adjetivo de glorioso.



Lo antes dicho se refleja hoy en día en su popularidad, pues de manera contundente hace una semana, el peleador de artes marciales mixtas mexicalense ganó con contundencia la competencia para Personaje Deportivo del Año de PERIÓDICO LA CRÓNICA.



Durante más de una semana los lectores de esta Casa Editorial emitieron a través de las redes sociales sus respectivos votos y por más de cien puntos de diferencia, Óscar Iván Cota Juárez se impuso a los otros tres deportistas de la Categoría Profesional.





Fueron un total de 330 votos los que tuvo el gladiador cachanilla, por 211 que consiguió el púgil Diego de la Hoya, mientras que muy rezagados quedaron en la lucha el futbolista sanfelipense José Antonio Madueña con 98 votos y el beisbolista Jesús “Jesse” Castillo con 70.



Tras conocer la distinción, Óscar Cota emitió unas palabras de agradecimiento a las personas que han creído en él, pues las consideró como piezas clave para el presente deportivo que se encuentra viviendo.



“Me siento muy contento la verdad, el que me reconozcan de esta manera es otro de mis sueños cumplidos, han sido muchos sacrificios, mucho esfuerzo, pero también mucho apoyo de diferentes personas, ellas forman también parte de todo esto”, expresó con la emoción desbordando por su rostro.



Sobre la nominación, el guerrero de la división de Peso Completo dijo sentirse alagado por haber estado al lado de grandes deportistas, algunos de ellos ya cotizados inclusive en sus disciplinas.



“Para mí fue un honor y un halago poder estar ahí junto con ellos y pues haber salido ganador, es algo que no tiene nombre, no se puede explicar, todos ellos son grandes deportistas, llevan ya años en sus disciplinas y se han ganado un nombre, mis respetos para todos”, comentó.



FUE UN 2017 DE ENSUEÑO



Luego de tocar varias puertas, la más importante hasta ahora en su carrera fue la que se abrió, Óscar Cota tuvo un ofrecimiento antes de la mitad del año, para ir a pelear a Francia por un trofeo de dicho país, ante el anfitrión e invicto Sofiane Boukichou al que derrotó por la vía de la decisión unánime, tras dominarlo a ras de lona.



El nombre del peleador mexicalense rápidamente causó eco en el Viejo Continente y a los meses llegó otra oportunidad en el mismo país, pero ahora sí, por un título legítimo.



La Liga GFA de Europa puso en disputa el título mundial de la división más alta y ahí nuevamente Óscar Cota volvió alcanzar la gloria, tras derrotar también por tarjetas a Hedy Missouri.



Si el primer logro había retumbado fuerte en Europa, este último alcanzó niveles mayúsculos, pues días después de ganar dicho campeonato, Cota Juárez apareció posicionado como el #1 de México y de Latinoamérica y en el #6 de Europa, en el ranking de los Pesos Completos.



UN 2018 PROMETEDOR



Mucho se espera de Óscar Cota para el próximo año. Prohíbo ha quedado ya, volver a la zona de confort, al menos así mismo lo interpreta él en su cabeza, bajo un pensamiento determinante a llegar niveles desmesurados y lograr lo que nunca antes ningún otro peleador 100 por ciento mexicano ha logrado, llegar a la UFC.



Habrá que esperar para ver que sorpresas trae el 2018 para el atleta bajacaliforniano, por lo pronto, hoy es tiempo de asimilar, de soñar y de celebrar, pues Óscar Cota es el “Mejor Deportista Professional” del año.