Moyes vuelve a Old Trafford para enfrentar al Man U

MANCHESTER, Inglaterra (AP)

El lunes, David Moyes regresará a Old Trafford por primera vez desde que el Manchester United lo destituyó abruptamente como técnico en abril de 2014.



Y pese a que el equipo ha pasado por una reestructuración que abarca ya tres años y muchos millones de dólares, su ex entrenador descubrirá que muchas cosas no han cambiado.



Hace cuatro años que el legendario Alex Ferguson se retiró.



Desde entonces, el club que se coronó 20 veces monarca no ha podido acercarse siquiera a su antigua gloria.



Sigue buscando la productividad ofensiva de antaño y languidece fuera de los puestos que conceden boletos a los certámenes europeos, en los que antes era invitado frecuente.



La gestión de Moyes como sucesor de Ferguson, hace tres campañas, duró apenas 10 meses.



Ferguson estuvo en el puesto 27 años.



Los resultados recientes podrían ser alentadores para el técnico actual del Man U, José Mourinho, pero una racha de tres victorias consecutivas apenas ha permitido que el club se coloque en el sexto puesto, de cara al partido ante Sunderland, el club amenazado por el descenso y dirigido por Moyes.



El cuarto lugar, que otorga un pasaje a la Liga de Campeones, no está asegurado para los “Red Devils” en esta campaña.



Así que probablemente Moyes se hará algunas preguntas cuando visite al United.



¿Qué habría pasado si se le hubiera permitido cumplir el contrato de seis años que firmó luego de que Ferguson lo eligió como su reemplazo?



La destitución llegó luego que el Manchester United no pudo finalizar entre los cuatro primeros en aquella campaña de 2013-14.



¿Qué habría pasado si se le hubieran dado dos periodos de fichajes para reformar un plantel que envejecía y que era herencia de Ferguson?



Moyes contrató a dos jugadores del primer equipo, Marouane Fellaini y el español Juan Mata, a un costo de unos 65 millones de libras.



Fue un costo módico en comparación con lo que han gastado sus sucesores Louis van Gaal y Mourinho.



Moyes dijo que buscó a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Cesc Fábregas, y que había llegado a un acuerdo con Toni Kroos, pero se le despidió antes de dar el paso decisivo.



“Definitivamente se me trató de una forma injusta”, dijo Moyes en su conferencia de prensa previa al encuentro.



“Otros técnicos han ido y venido, y también para ellos ha sido difícil. En realidad, pienso que cualquiera que hubiera llegado después de Ferguson, ya fuera José Mourinho, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, Pep Guardiola o David Moyes, hubiera hecho lo mismo”.



“Pienso que cualquiera hubiera decidido que era tiempo de cambiar el plantel. Era una tarea de reconstrucción, que no se completa de inmediato”.