Entrenador de los Jets regresa luego de hospitalización

NUEVA YORK, EU(AP)

El entrenador Todd Bowles dirigirá los Jets de Nueva York contra los Patriots de Nueva Inglaterra el sábado luego de un problema de salud.



Los Jets anunciaron que Bowles recibió autorización médica y llegó al hotel del equipo el sábado por la mañana después de pasar casi todo el viernes en el hospital con lo que el equipo llamó una “enfermedad no revelada”.



Bowles se disponía a viajar con el equipo al Gillette Stadium, pero no estaba claro si dirigiría desde el costado del campo, como hace habitualmente, o desde el palco del entrenador.



Bowles, de 53 años, sufrió un malestar el viernes por la mañana y lo trasladaron a un hospital en New Jersey.



El entrenador adjunto Mike Caldwell dirigió la práctica y se le dijo durante el vuelo del viernes a Boston que estuviera preparado para ocupar el puesto de Bowles.



Bowles cumple su segunda temporada con los Jets, que tienen un récord de 4-10.



Aunque parece que regresará en la próxima temporada, ha enfrentado críticas crecientes en las últimas semanas, y algunos fanáticos y comentaristas han reclamado su despido.



Es el segundo problema de salud que padece Bowles desde que está con los Jets.



En febrero se le extirpó un tumor benigno de la garganta descubierto inicialmente durante la temporada.