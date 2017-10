Monarcas Morelia 2 (2)-2(4) Club Tijuana

MORELIA, Michoacán(GH)

Luego de un emocionante encuentro, el Club Tijuana obtuvo el pase a los Cuartos de Final de la COPA MX-Apertura 2017 tras vencer a Monarcas Morelia en el duelo disputado esta tarde en la cancha del Estadio Morelos.



Damián Pérez logró abrir el marcador luego de un remate dentro del área al 27’. Las redes volvieron a moverse hasta el arranque de la parte complementaria cuando el árbitro señaló penalti por una falta de Aldo Rocha sobre Juan Iturbe. Fue Juan Lucero quien cobró la pena máxima para mandar el balón al fondo y convertir el 2-0 al 48’.



El Conjunto Rojinegro estuvo muy cerca de concretar la tercera anotación luego de un disparo de Alejandro Guido que pasó apenas por un costado del arco (68’).



Jorge Zárate acortó la distancia y al minuto 75 convirtió el 2-1. Minutos más tarde, concretaría su segundo tanto de la tarde para igualar el encuentro a dos tantos (83’).



En tiempo agregado, los locales le daban la vuelta al marcador con anotación de Ángel Sepúlveda que sería anulada por posición adelantada (90’+2’)



Los Xoloitzcuintles insistieron pero no lograron concretar, por lo que el encuentro se definió en tanda de penales. La Escuadra Fronteriza venció 4-2 a Morelia con anotaciones de Damián Pérez, Ignacio Malcorra, Damián Musto y Luis Mendoza, mientras que Juan Rodríguez y Ángel Sepúlveda lo hicieron para los locales.



El Conjunto dirigido por el DT Eduardo Coudet se enfrentará al ganador de la serie entre Pachuca y Atlético Zacatepec con fecha y horario aún por definir.



En su siguiente compromiso, los Rojinegros visitarán al Club Guadalajara para encarar la Fecha 15 de la LIGA MX- Apertura 2017 el próximo sábado 28 de octubre en el Estadio Chivas (21:06 hrs Centro).





ALINEACIÓN:



MONARCAS MORELIA: 21 Jesús Urbina (P), 8 Juan Rodríguez (C), 2 Enrique Pérez, 16 Eduardo Chávez, 17 Emanuel Loeschbor, 30 Jorge Valdadéz, 26 Aldo Rocha, 15 Ángel Sepúlveda, 27 Miguel Sansores, 31 Gastón Lazcano (62’ Carlos Guzmán), 10 Diego Valdés (74’ Jorge Zárate) DT Roberto Hernández



CLUB TIJUANA: 4 Antonio Rodríguez (P), 14 Alejandro Guido (C) (83’ Joe Corona), 15 Damián Pérez, 16 Michael Orozco, 18 Juan Manuel Iturbe (78’ Damián Musto), 19 Emanuel Aguilera, 22 Juan Carlos Núñez, 30 Hiram Muñoz, 24 Luis Chávez (66’ Ignacio Malcorra), 26 Luis Mendoza, 9 Juan Martín Lucero DT Eduardo Coudet



AMONESTADOS: Juan Rodríguez (24’), Emanuel Loeschbor (29’), Jesús Urbina (29’), Juan Martín Lucero (35’), Enrique Pérez (47’), Ignacio Malcorra (69’), Diego Valdés (73’)