Con la crisis, los Pumas sufren hasta en la calle

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de 14 fechas disputadas en la Liga, el sentir de los Pumas de la UNAM se resume en vergüenza por haber tocado el fondo de la tabla.



"Sí hay vergüenza, tenemos que pensar en ganar estos tres últimos partidos, Pumas no se puede quedar último", dijo el defensa Josecarlos Van Rankin tras la práctica en las instalaciones de la Cantera.



Sobre la causa que hoy los tiene sin Liguilla en el Apertura 2017, el jugador auriazul no sabe ni por dónde los golpearon. Aunque asegura un nuevo rostro con David Patiño al mando del banquillo.



“No ha sido un buen torneo, pero hemos recuperado la garra. Talento hay, cuando veo a mis compañeros y su entrega es complicado sacar un análisis de lo negativo. Pasamos de un momento de confianza, se perdió un poco. Empezamos bien con Paco (Palencia), después con (Sergio) Egea, desafortunadamente no se dieron los resultados y entramos en esa dinámica de perder... No sé si necesario un psicólogo", explicó.



Finalmente, Josecarlos señaló que fuera de la cancha también han acarreado con la crisis universitaria, sin embargo, se dijo dispuesto a reparar los errores por el bien del Pumas y su grandeza.



"Hay que pensar en colectivo, es un grande Pumas y no puede estar abajo. Ha sido difícil para nosotros en la calle, la afición está molesta y te lo señala".



Será este viernes en que Universidad visite al Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, en busca de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y así evitar la zona por el no descenso.