Sarachan será DT interino de selección de EU

CHICAGO (AP )

Dave Sarachan, el principal asistente de Bruce Arena, será el técnico interino de la selección de Estados Unidos para el partido amistoso del 14 de noviembre contra Portugal.



Arena dejó el cargo el 13 de octubre, tres días después que Estados Unidos perdió 2-1 ante Trinidad y Tobago y no se clasificó a la Copa del Mundo del próximo año. El resto del cuerpo técnico continuará para el amistoso del próximo mes.



Estados Unidos no tiene partidos oficiales hasta la Copa de Oro de 2019, y se espera que haya una amplia reconfiguración de su programa con más de cinco años para prepararse para el Mundial de 2022.



El presidente de la federación estadounidense, Sunil Gulati, no ha dicho si buscará la reelección para otro período de cuatro años en febrero.