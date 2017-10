Circula video de Alan Pulido previo a choque

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En redes sociales circula un video en el que se ve al futbolista Alan Pulido disfrutar supuestamente del fin de semana, en un momento en el que se encuentra en rehabilitación por una lesión.A pesar de que el jugador no hizo el viaje con el equipo a Veracruz, habría asistido a un concierto."En nuestro conocimiento, y le creo, no traía gota de alcohol, iba manejando alguien más y chocaron. Si no toma no está infringiendo la parte deportiva", afirmó José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife-Chivas.