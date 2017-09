CR7 se comunicará con familia de niño

Ciudad de México(Agencia Reforma)

Conocer a su ídolo, Cristiano Ronaldo, fue el mayor deseo de Santiago Flores Mora, uno de los niños fallecidos en el Colegio Enrique Rébsamen, por eso las redes sociales se volcaron con tal de que el portugués conociera su historia.



En una carta, Fernando Flores manifestó que su hijo, quien estaba por cumplir siete años y murió a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, era un ferviente seguidor de CR7.



Ante ello, usuarios de Twitter y personajes como el ex futbolista Alberto García Aspe difundieron el mensaje hasta que, al parecer, pronto podría darse una conversación entre el papá del pequeño y el luso.



"Me contactó alguien que está con un representante de Cristiano. Me dan la oportunidad de escuchar unas palabras del futbolista y créame que cuando las escuchemos aquí lloraremos de la emoción, porque es el sueño de mi hijo", explicó Flores a ESPN.