Xolos buscará enracharse en el Estadio Caliente

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Xoloitzcuintles vuelven a la acción en casa este viernes cuando se juegue el duelo ante el Pachuca CF (19:00 horas, Pacífico), correspondiente a la Fecha 7 de la LIGA MX-Apertura 2017, en la cual los Canes Aztecas buscarán sumar los tres puntos y de esa forma enracharse en el primer tercio del certamen.



El conjunto fronterizo viene de ganar dos partidos de manera consecutiva (2-0 vs Santos Laguna y 1-3 vs Querétero), y este jueves concluyó con la preparación para enfrentarse al cuadro hidalguense, con un entrenamiento vespertino en el Estadio Caliente.



Este será el décimotercer enfrentamiento entre Xoloitzcuintles y Tuzos en la LIGA MX, en donde el saldo está empatado con cuatro partidos ganados por equipo, y el mismo número de empates.



Ante el Pachuca CF se dio la primera victoria del Club Tijuana en el Estadio Caliente, en aquella remontada memorable en el partido del Torneo Apertura 2011, en el que el cuadro Rojinegro consiguió una voltereta para ganar 3-2 aquel encuentro, el primero también jugado de noche en el Mictlán.



HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS CLUB TIJUANA vs PACHUCA CF

Apertura 2011

JORNADA 13 – Estadio Caliente

Club Tijuana 3-2 Club de Futbol Pachuca

0-1/ 21’ Joshua Abrego (AG) (PAC)

1-1/ 43’ Raúl Enríquez (TIJ)

2-1/ 48’ Juan Pablo Santiago (TIJ)

2-2/ 62’ Elías Hernández (PAC)

3-2/ 68’ Juan Pablo Santiago (TIJ)



Clausura 2012



JORNADA 13 – Estadio Hidalgo

Club de Futbol Pachuca 1-0 Club Tijuana

1-0/ 62’ Javier Muñoz (PAC)



Apertura 2012

JORNADA 4 – Estadio Hidalgo

Club de Futbol Pachuca 2-2 Club Tijuana

0-1/ 33’ Pablo Aguilar (TIJ)

1-1/ 60’ Félix Borja (PAC)

1-2/ 65’ Fernando Arce (TIJ)

2-2/ 88’ Nery Castillo (PAC)



Clausura 2013

JORNADA 4 – Estadio Caliente

Club Tijuana 2-0 Club de Futbol Pachuca

1-0/ 57’ Alfredo Moreno (TIJ)

2-0/ 84’ Raúl Enríquez (TIJ)



Apertura 2013

JORNADA 3 – Estadio Caliente

Club Tijuana 1-0 Club de Futbol Pachuca

1-0/ 48’ Diego Olsina (TIJ)



Clausura 2014

JORNADA 3 – Estadio Hidalgo

Club de Futbol Pachuca 2-1 Club Tijuana

0-1/ 5’ Cristian Pellerano (TIJ)

1-1/ 65’ Enner Valencia (PAC)

2-1/ 73’ Walter Ayoví (PAC)



Apertura 2014

JORNADA 8 – Estadio Hidalgo

Club de Futbol Pachuca 1-1 Club Tijuana

1-0/ 11’ Hirving Lozano (PAC)

1-1/ 18’ Alfredo Moreno (TIJ)



Clausura 2015

JORNADA 8 – Estadio Caliente

Club Tijuana 3-2 Club de Futbol Pachuca

0-1/ 11’ Diego de Buen (PAC)

0-2/ 35’ Rodolfo Pizarro (PAC)

1-2/ 81’ Juan Arango (TIJ)

2-2/ 82’ Juan Arango (TIJ)

3-2/ 90’ Dayro Moreno (TIJ)



Apertura 2015

JORNADA 1 – Estadio Hidalgo

Club de Futbol Pachuca 2-1 Club Tijuana

1-0/ 20’ Ariel Nahuelpan (PAC)

1-1/ 62’ Felipe Flores (TIJ)

2-1/ 76’ Jonathan Urretaviscaya (PAC)



Clausura 2016

JORNADA 1

Club Tijuana 1-1 Pachuca CF

1-0/ 19' Carlos Guzmán (TIJ)

1-1/ 42' Franco Jara (PAC)



Apertura 2016

JORNADA 9

Estadio Hidalgo

Pachuca CF 2-2 Club Tijuana

1-0/ 21’ Víctor Guzmán (PAC)

1-1/ 29’ Dayro Moreno (TIJ)

2-1/ 48’ Hirving Lozano (PAC)

2-2 /89’ Omar González (PAC-Auto Gol)



Clausura 2017

JORNADA 9 - Estadio Caliente

Club Tijuana 2-3 Pachuca CF

1-0/ 41' Damián Pérez (TIJ)

1-1/ 50' Roberto Alvarado (PAC)

1-2/ 60' Franco Jara (PAC)

1-3/ 73' Jonathan Urretaviscaya (PAC)

2-3/ 91' Milton Caraglio (TIJ)