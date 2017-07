¡De pena ajena!

PASADENA, CALIFORNIA(AGENCIA REFORMA)

¡Fracaso!



México perdió en la Semifinal de la Copa Oro contra Jamaica, que por segunda edición al hilo peleará por el título, ahora frente a Estados Unidos.



El proceso de Juan Carlos Osorio ha recibido otro duro golpe. Hace un año fue Chile, hace un mes Alemania y ahora es un equipo de la Concacaf el que le propinó su tercera derrota en partido oficial, el que le quitó el invicto en la competencia, el que con un gol al 87’ abrió la Caja de Pandora, un 1-0 tras el cual el técnico tendrá que enfrentar todos los demonios.



Kemar Lawrence anotó de tiro libre cuando el partido estaba en el ocaso. México no pudo anotarle a Jamaica en sus dos partidos. La escena de Jesús Corona intentando anotar un milagroso gol, en la compensación, fue lógica luego de lo ocurrido ayer en el Rose Bowl, que estuvo muy lejos del lleno.



"Paciencia, paciencia", gritó "Chuy" Corona en su discurso previo al inicio del partido. Los caribeños apostaron por mandar el duelo a penales, y les resultó aún mejor a partir de que se decidieron a atacar, ya que al 78’ "Chuy" hizo una gran atajada tras un cabezazo de Damion Lowe, quien aprovechó que Hugo Ayala se pasó en la marca.



Sólo dos rotaciones hizo Juan Carlos Osorio. El partido pudo tener un desenlace distinto de no ser por la falta de contundencia de Érick Torres en el primero tiempo, cuando falló un cabezazo pese a estar solo y sin marca. Elías Hernández tampoco pudo vencer al portero, en un disparo violento, jugada que culminó con otra buena atajada del guardameta Andre Blake tras un nuevo remate del "Cubo".



México nunca pudo quitarse la etiqueta de Selección "B" en esta competencia. Decio de María dijo que firmaría a Osorio hasta Qatar; Guillermo Cantú mencionó que volvería a elegir a Osorio como técnico. Los clubes no le prestaron jugadores, no hubo refuerzos, se apostó todo por la Copa Confederaciones y ni una ni otra.



Hoy Jamaica, un equipo que ni siquiera clasificó al Hexagonal, aprovechó el nerviosismo del Tricolor. Lawrence metió un golazo, ni festejó, se hincó, hizo un círculo con el resto de sus compañeros, agradeciendo al cielo, trabajando una de las victorias más importantes de su historia, sellando su pase a Santa Clara y poniendo al Tri en el avión, pero de regreso a México.