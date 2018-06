Lionel Messi festeja su cumpleaños más amargo en Rusia

En cualquier otro contexto, el gesto habría pasado desapercibido: Lionel Messi recibió un saludo de cumpleaños del entrenador argentino Jorge Sampaoli.



Los mejores deseos, sin embargo, vinieron en medio de la confusión que envolvió a Sampaoli y al equipo, que está al borde de la eliminación de la Copa del Mundo en Rusia.



El capitán, que cumplió 31 años este domingo, llegó al campo de entrenamiento donde Sampaoli estaba esperando para comenzar la sesión.



El entrenador se acercó a Messi, le dio un beso en la mejilla y una palmadita en la espalda. Pero luego no hubo más contacto entre los dos.



La asociación de futbol de Argentina se apresuró a negar los informes de los medios acerca del futuro de Sampaoli, quien fue fuertemente criticado por su enfoque táctico y la formación que puso en la humillante derrota por 3-0 de Argentina ante Croacia el jueves.



Los informes dijeron que Sampaoli sería despedido y que no se haría cargo de Nigeria el martes en San Petersburgo para el último partido del Grupo D del equipo.



A pesar de la tensión palpable entre los jugadores y el entrenador, el presidente de la Asociación de Futbol de Argentina, Claudio Tapia, indicó este domingo que Sampaoli aún no se va a ninguna parte. Pero no aclaró qué sucedería después, ya que Sampaoli tiene un contrato que se extiende hasta la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.



"Has visto entrenar al entrenador y al equipo", dijo Tapia a los periodistas. "Está claro que lo que estás diciendo es una mentira". Tapia no respondió a las preguntas.



Después de la derrota ante Croacia, el delantero Sergio Agüero respondió a la pregunta de un periodista preguntándole sobre los comentarios de Sampaoli después del partido de que los jugadores no se habían adaptado a sus métodos. Agüero, compañero de habitación de Messi en la base de entrenamiento, respondió: "Sampaoli puede decir lo que quiera".



Hasta el momento, este torneo ha sido una gran decepción para Messi y Argentina, que terminó como finalista en el Mundial de 2014. El cinco veces jugador mundial del año se perdió un penal contra Islandia en el primer partido del grupo y jugó uno de sus peores partidos contra Croacia.



Sin embargo, Messi puede recibir un impulso de los residentes de Bronnitsy, donde se encuentra Argentina. Están planeando presentarle un pastel de cumpleaños, quizás levantando su ánimo por lo que realmente cuenta: vencer a Nigeria.