Xolos vence con dos goles a Rayados en el Estadio Caliente

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la victoria de 2-0 Club Tijuana se convirtió en el verdugo de la racha de 17 juegos invictos de Rayados de Monterrey, además de ser el superlíder de la Liga MX.El duelo correspondió a la jornada #8 del torneo Clausura 2017 y se disputó en el Estadio Caliente, Víctor Malcorra fue autor de un gol y dio un pase decisivo.Los regios no perdían un juego desde el 24 de septiembre del 2016 cuando Atlas los superó 3-1 en la cancha del Estadio Jalisco en la fecha once del Apertura 2016.Los canes aztecas se mantienen como la mejor ofensiva con 18 goles a favor y se ven favorecidos por el criterio de la diferencia de goles con Toluca para hacerse del primer sitio de la clasificación.El primer tanto llegó a los 17 minutos, Avilés Hurtado le dio tiempo a Víctor Malcorra para posicionarse y mandar un centro en los linderos del área grande que remató Juan Martín Lucero.En el segundo tiempo, Jesús Molina le cometió falta a Avilés Hurtado a las afueras de la media luna y a los 64, Víctor Malcorra venció con su zurda a la barrer y a Hugo González para marcar el 2-0.XOLOS 2-0 MONTERREYGoles: Juan Martín Lucero, 17’, Victor Malcorra, 64’Estadio: CalienteArbitro: Jorge Antonio Pérez DuranAsistencia: 26, 733 espectadoresPróximo partido: martes 19 de febrero vs Cimarrones de Sonora en Copa MX a las 19:00 horas en el Estadio Caliente