VIDEO: Jurgen Damm es detenido por rehusarse a ser sometido a una revisión policiaca

MONTERREY, Nuevo León(AP )

detuvieron a Jurgen Damm en el pollo loco de Gonzalitos, alguien sabe que pasó? pic.twitter.com/nlQw4DvGPZ — Ek González (@ekgonzalez_) 24 de enero de 2018

Detienen a Jurgen Damm en el Pollo Loco, será presentado con el botín en unas horas más. pic.twitter.com/3DO95IIvqT — Joe (@joelcanojr) 24 de enero de 2018

Por rehusarse a ser sometido a una revisión por parte de la policía de la Norteña ciudad de Monterrey, el volante de Tigres Jurgen Damm fue arrestado y horas después liberado, informó el jugador el miércoles.Damm, de 25 años de edad, narró que cuando manejaba en las calles de Monterrey le solicitaron detener su camioneta, pero que no identificó que se trataba de los policías y prefirió refugiarse en un restaurante donde eventualmente fue capturado.En un video que circula en redes sociales se puede ver a los policías cuando sacaban esposado al jugador del restaurante."Esta tarde me confundí cuando me hicieron la solicitud de detener mi camioneta al no identificar a quienes me lo pidieron y opté por refugiarme en el lugar más cercano", dijo Damm en un comunicado emitido por Tigres."Afortunadamente, minutos más tarde, todo fue aclarado por la autoridad que quería revisar mi permiso de circulación".Damm, quien debutó con Tecos de Guadalajara en 2012, milita con Tigres desde hace casi tres años.