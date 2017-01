Marineros retirarán el número de Edgar Martínez

SEATTLE(AP )

En momentos en que se fortalecía la candidatura de Edgar Martínez para llegar al Salón de la Fama, los dueños de los Marineros comenzaron a analizar si había llegado el momento de conferirle el máximo honor de la franquicia.



Cuando el ex bateador designado dio un salto significativo en la votación de este año, se facilitó la decisión de retirar el número 11 que usaba con Seattle.



El presidente de los Marineros, Kevin Mather, anunció el martes que el número de Martínez será retirado oficialmente el 12 de agosto como parte de una serie de homenajes durante un fin de semana.



Martínez será el segundo pelotero en la historia del club cuyo número se retira.



Se unirá a Ken Griffey Jr, cuyo número 24 fue retirado por el club el año pasado tras su exaltación al Salón de la Fama.



Pese a que llegar al recinto de Cooperstown sigue siendo sólo una posibilidad para el puertorriqueño, Seattle decidió que el momento del homenaje era oportuno, pese a que este requería una aprobación especial por parte de los dueños.



"Estoy sorprendido. Sabía que los Marineros tenían estas políticas sobre el retiro de los números. No lo esperaba, así que me sorprendió", dijo Martínez.



Los Marineros tienen parámetros estrictos en la materia. Retiran el número de un jugador sólo si se le ha elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama o si ha estado cerca de ganar la votación.