Venus Williams sigue en gran plan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los 36 años de edad de Venus Williams no le quitan la esperanza de conseguir su décimo Grand Slam, segundo Abierto de Australia.



La estadounidense venció, en una hora y 47 minutos, a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 y 7(7)-6(3), para lograr su boleto a las semifinales.



Williams tuvo un buen juego. Consiguió cuatro saques as y, solamente, sumó una doble falta. Mas Pavlyuchenkova no bajó los brazos en el segundo set y peleó mano a mano a la ex número 1 del ránking de la WTA.



En la siguiente ronda, enfrentará a su compatriota CoCo Vandeweghe, quien pasó por encima de la española Garbiñe Muguruza en dos sets 6-4 y 6-0. Esta noche, Serena Williams enfrenta a Johanna Konta, en cuartos.