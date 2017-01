Ricardo Peláez sin preocupación por mal inicio del América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A Ricardo Peláez no le espantan los malos inicios del América, como el que vive en el Clausura 2017. Dos derrotas frente a Toluca (2-1) y Tigres (4-2) tienen sumidas a las Águilas en el sótano, pero el presidente deportivo azulcrema confía en salir pronto del bache, como ya lo hizo antes.



“Estoy tranquilo. Los objetivos son los mismos. Sé de la capacidad del equipo, vamos a ganar el sábado a Veracruz y nos vamos a levantar muy rápido”, advierte.



Es la segunda ocasión en la era de Peláez que la tropa de Coapa arranca con un par de descalabros en fila y ocupa el último puesto en la clasificación general.



Un guión similar se escribió en el Apertura 2015, cuando en el estreno de Ignacio Ambriz en el timón los emplumados cayeron ante Puebla (4-2) y Atlas (1-3). “Con Nacho también comenzamos perdiendo, lo considero hasta cierto punto normal, aunque está claro que no es lo deseado”, expresa el directivo.



Recuerda que el semestre anterior hubo muchas críticas, “se cambió la ruta con el técnico (con el cese de Ambriz) y llegamos hasta la final. Así que nos vamos a levantar”.



Para conseguirlo, exhorta al plantel a mostrar su talento en el césped: “No me ha gustado el funcionamiento porque América puede dar más y tenemos que reflejar la calidad de jugadores en los marcadores”.



Plantel completo. Ricardo Peláez informa que no habrá más refuerzos en Coapa tras las incorporaciones de los paraguayos Cristhian Paredes y Cecilio Domínguez; el argentino Agustín Marchesín, el mexicano Óscar Jiménez y el costarricense Gerson Torres.



“Lo más probable por como veo las cosas, porque no vamos a traer por traer ni por video, es que nos quedemos sin más refuerzos, que nos quedemos como estamos”, anuncia.



“El técnico Ricardo La Volpe sabe que es complicado que traigamos algo más, pero tenemos jugadores en todas las posiciones que pretende e impulsaremos a los jóvenes”.



A Marchesín, quien ha recibido ocho goles en tres partidos (dos de Liga y uno de Copa), el dirigente águila lo libera de todos los cuestionamientos: “Es de los mejores porteros que he visto en mi vida”.



Vestidor en calma. Respecto de la discusión que sostuvieron los defensas Pablo Aguilar y Paolo Goltz en el duelo ante Tigres, Peláez explica que “eso lo considero normal, son discusiones que se dan para corregir las fallas”.