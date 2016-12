Oscar pasará del Chelsea al Shanghai de Super Liga china

(AP)

El brasileño Oscar se convirtió en el más reciente jugador de renombre en ser atraído a la adinerada Super Liga China al concretar su pase el viernes del Chelsea inglés al Shanghai SIPG por una cifra reportada de 73,5 millones de dólares.El club que lidera la Liga Premier informó que Oscar, de 25 años, completará su transferencia a inicios de enero, cuando se incorpore al equipo dirigido por el portugués Andre Villas-Boas, ex técnico del Chelsea Es la más reciente muestra de poderío económico por parte de la liga china, que ha atraído a potencias del fútbol como los brasileños Hulk, Ramires y Paulinho; el delantero colombiano Jackson Martínez y el argentino Ezequiel Lavezzi. Se ha reportado que Carlos Tevez del Boca Juniors está por pasarse al equipo chino.“El mercado chino es una amenaza para todos, no sólo para el Chelsea sino para todos los equipos del mundo”, dijo el técnico del Chelsea , Antonio Conte la semana pasada.Con apenas 25 años de edad, Oscar está en el apogeo de su carrera a pesar de no contar con el aprecio de Conte y participar sólo en cinco inicios esta temporada.Fue miembro clave del equipo de José Mourinho que ganó la Liga Premier en el 2015, al haberse incorporado al Chelsea proveniente del brasileño Internacional en el 2012.Anotó 38 goles en 203 partidos.Animada por una visión estatista, China apunta a ser una potencia futbolística con un equipo capaz de ganar un mundial.Tener una robusta liga nacional es parte de ese plan, y los clubes chinos están ofreciendo cantidades de dinero que ni siquiera la Liga Premier de Inglaterra puede ofrecer.Jose Mourinho, técnico del Manchester United, dijo esta semana que el dinero que China está ofreciendo “es algo tentador para todos" pero que él prefiere "jugar al más alto nivel”.“Soy demasiado joven para ir a un lugar como China”, dijo Mourinho.“Quiero estar en el lugar más difícil de ganar”.El dinero pagado a Oscar no fue difundido por Chelsea en su anuncio.La BBC, Sky Sports y algunos diarios británicos mencionaron la cifra de 60 millones de libras.“Oscar, siempre astuto y tenaz, se ha ganado el aprecio de los hinchas, de sus colegas jugadores y del personal en su período con el equipo”, dijo Chelsea en un comunicado.