Real Madrid vuelve a ganar y el Atlético es segundo

BARCELONA(AP )

Cristiano Ronaldo sigue sin marcar, pero Dani Ceballos se estrenó como titular con un doblete y el Real Madrid sacó el sábado una victoria, 2-1 de visita a Alavés, para ponerse cuarto en la liga española, que lidera con paso perfecto el Barcelona con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid.



El Madrid, que venía de perder el miércoles de local ante el Betis y cuenta 11 puntos, tomó aire gracias a tantos de Dani Ceballos a los 10 y 43 minutos, pero volvió a exhibir una imagen vulnerable ante el colista, que al fin festejó un gol de Manu García (30) pero continúa pendiente de estrenar su casillero de puntos por la sexta fecha.



“Vi peligrar la victoria. No es un momento brillante”, concedió el técnico madridista, Zinedine Zidane. “Cristiano está tranquilo. Esto es muy largo y la diferencia la va a hacer”.



La programación sabatina arrancó con la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 ante Sevilla. El equipo dirigido por el argentino Diego Simeone quedó con 14 unidades y adelantó en la clasificación al cuadro sevillista, un punto detrás.



El Barsa, único equipo que presenta paso perfecto con 15 puntos de 15 posibles, cierra la jornada en cancha del Girona.



Cristiano no ha gritado gol alguno en el torneo, donde se perdió por sanción las cuatro primeras fechas, y Zidane sorprendió dejando en la banca al galés Gareth Bale, quizás pensando en el próximo partido de Liga de Campeones, el martes contra el Borussia Dortmund.



“El año pasado fue perfecto y en este no hemos tenido los resultados deseados, pero dudas no tenemos ninguna. Estamos muy comprometidos. Nos falla la pegada”, comentó el defensor madridista, Nacho Fernández.