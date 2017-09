Girona busca detener al Barcelona en el derbi catalán

(GH)

Paso perfecto es el que ha tenido el Barcelona en el arranque de la liga, donde ha sumado cinco victorias, la última de ellas, un contundente 6-1 sobre el Eibar, en la fecha cinco de La Liga.Este sábado, el conjunto catalán se mide ante el Girona en Montilivi, a sabiendas de que no será un partido tan sencillo, ya que es un equipo que está jugando bien, con un esquema que presiona y con la ilusión de suma la mayor cantidad de puntos posible para no perder la categoría.Leo Messi, quien suma ya nueve tantos en La Liga, ha sido el hombre gol del Barca, pero no sólo en el ataque ha sido contundente, sino que su defensa también se ha mostrado consolidada ya que Piqué, Umtiti y Ter Stegen están en un gran nivel, al permitir sólo dos goles en todo lo que va de la temporada.Además, el medio campo se ha visto en un gran nivel, consolidando al equipo de Valverde como el favorito para no despegarse de la punta, sobre todo cuando el Real Madrid no ha tenido un gran arranque y lo demuestran las siete posiciones que hay de diferencia en la tabla general.Para el primer Derby Catalán, el Girona, que viene de derrotar al Leganés, sabe que tiene una empresa complicada, pero está consciente de que el Barca no es invencible y que el encuentro requerirá de que estén al 100 por ciento en todos los aspectos.El Barcelona es amplio favorito de las apuestas deportivas para llevarse los tres puntos, al pagar -400 si ganan. Si Girona se lleva los tres puntos se da +1100 y si el encuentro termina empatado se ofrece +500.Los momios señalan que si ambos equipos llegan igualados al medio tiempo y gana el Barca, se paga +275, por +2200 que se paga si gana Girona, además, se ofrece +850 si el partido termina empatado. Oddsshark indica que se paga -225 por el over de 2.5 goles, mientras que se da +170 por el under.