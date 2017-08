Liverpool golea y jugará fase de grupos de Champions

LIVERPOOL, Inglaterra(AP )

Liverpool jugará la fase de grupos de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2014-15 tras golear el miércoles por 4-2 a Hoffenheim en el cierre de la fase eliminatoria del torneo de clubes más importante de Europa.



Emre Can hizo un doblete y Mohammed Salah agregó otro tanto en unos primeros 21 minutos arrolladores en Anfield para el club dirigido por Juergen Klopp, que sentenció la eliminatoria de ida y vuelta con un marcador global de 6-3. El brasileño Roberto Firmino agregó un tanto contra su ex equipo, mientras que Mark Uth y Sandro Wagner descontaron por Hoffenheim.



“Este equipo tiene que estar en la Liga de Campeones”, dijo Can.

“Cuando miras los dos partidos, es evidente que merecimos avanzar”.



Sporting de Lisboa aplastó 5-1 a Steaua de Bucarest con goles de los argentinos Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia y también se clasificó a la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará el jueves en Mónaco.



CSKA de Moscú, APOEL de Nicosia y Qarabag de Azerbaiyán completaron el cuadro de los 32 clasificados. Qarabag se convirtió en el primer conjunto azerbaiyano que avanza a la lucrativa etapa de grupos.