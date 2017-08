Wayne Rooney se retira del futbol internacional

(AP )

Wayne Rooney, máximo goleador del equipo de futbol de Inglaterra, anunció el miércoles que se retira del deporte internacional al rechazar una oferta de volver a la escuadra."Creo que este es el momento apropiado para salirme”, dijo en un comunicado el ex capitán del equipo inglés añadiendo que “siempre seguiré siendo un fanático del equipo de fútbol inglés”.Rooney estaba en el Manchester United pero regresaba a Everton cuando el entrenador Gareth Southgate le consultó sobre la posibilidad de regresar al conjunto para las clasificatorias para el mundial.Pero el delantero de 31 años de edad decidió regresar a su carrera en los clubes. Tiene un récord de 53 goles en 119 partidos, más que cualquier otro jugador."Fue fabuloso que Gareth Southgate me haya llamado esta semana para regresar al equipo para los próximos encuentros, realmente lo aprecio”, dijo Rooney."Sin embargo, tras ponderar el asunto por largo tiempo, le informé a Gareth que yo había decidido retirarme definitivamente del futbol internacional."Es una decisión sumamente difícil, una decisión que debatí con mi familia, mi mánager en Everton y las personas más cercanas a mí. Jugar para Inglaterra siempre ha sido algo especial para mí. Cada vez que me seleccionaban como jugador o como capitán era un privilegio de verdad, y le agradezco a todos los que me ayudaron”.Rooney nunca pasó de los cuartos de final en su tiempo con la selección nacional, y debido a sus dificultades en el área internacional muchas veces se le achacaba el hecho de que Inglaterra no ha ganado un mundial desde 1966."Una de las muy pocas cosas que lamento es que no pude ser parte de una victoria de Inglaterra en un torneo", expresó Rooney."Ojalá que los magníficos jugadores que Gareth está reclutando puedan mantener esa ambición, y espero que todos apoyen al equipo... algún día ese sueño se hará realidad y ahí estaré yo como fan, o en cualquier otra capacidad”.