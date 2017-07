Pumas ruge en el arranque del Apertura 2017; vence a Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con un importante despliegue físico, los Pumas vencieron por la mínima al cuadro de Pachuca este mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. Un gol de bandera de Nicolás Castillo dio a los felinos sus primeros tres puntos en el arranque del torneo Apertura 2017.



Tras el pitazo inicial, los Pumas se hicieron de la posesión del esférico y mostraron la garra renovada para intentar hacer daño al visitante. El primer susto fue para el equipo de la UNAM, pero Saldívar reaccionó correctamente para salvar a su escuadra.



Tuvieron que pasar 30 minutos para que se inaugurara el marcador en Ciudad Universitaria; el conjunto auriazul encontró un tiro libre que cobró magistralmente el chileno Nicolás Castillo. No hubo oportunidad de reacción para Óscar Pérez; se cantaba el primer tanto del puma en su casa.



Pachuca se hizo del balón en los minutos restantes pero no logró perforar la portería universitaria. Ya para la segunda parte, viéndose en desventaja, el cuadro tuzo se lanzó hacia delante para intentar alcanzar el marcador; las oportunidades se dieron por todos los frentes, sin embargo, lo único que lograron los hidalguenses fue poner tenso a su entrenador, Diego Alonso.



Se esperaba más efectividad del cuadro hidalguense que, de acuerdo con su plantilla, es uno de los máximos candidatos al título del futbol mexicano. Balón a balón, el tiempo se le fue diluyendo a los Tuzos entre posibilidades que no pudieron concretar, de a poco, la lucidez en su ataque se fue borrando y el estratega uruguayo Diego Alonso no hallaba con quién desquitar la frustración de ver a sus pupilos fallando.



Del otro lado, los felinos se dedicaron a contener los embates del rival y con un planteamiento defensivo propio para intentar contragolpes, el conjunto dirigido por Francisco Palencia sobrellevó el compromiso. Los últimos minutos fueron de nervio en el área universitaria pues el conjunto de Pachuca redobló esfuerzos físicos para intentar igualar los cartones. No lo logró.



Apenas con lo mínimo, los Pumas lograron quedarse con las tres unidades en la fecha uno del torneo Apertura 2017. En la próxima jornada, los auriazules visitarán al cuadro del Atlas, mientras que Pachuca hará los honores al América.