Es el turno del 'Tricolor'

Pasadena, California()

México tendrá dos obligaciones cuando enfrente hoy a Jamaica en las semifinales de la Copa de Oro: Desplegar un mejor futbol al que ha ofrecido hasta ahora y dar otro paso para defender el título.



Los mexicanos, que usan un plantel alterno en la competencia y declinaron reforzarse para la segunda fase, han rendido un futbol opaco en todo el campeonato, incluyendo su último partido en el que superaron a Honduras apenas con lo justo para instalarse en la ronda de los cuatro mejores por sexta edición consecutiva.



El ganador del choque del domingo se las verá contra Estados Unidos, que dejó en el camino a Costa Rica por 2-0.



Para llegar a la final, México deberá superar a una Jamaica con la que igualó sin goles en la primera fase, en otro encuentro carente de emociones. Hace un par de años, los mexicanos superaron 3-1 a los caribeños en la final de la Copa de Oro, pero el "Tri" se presentó con sus principales figuras, como Javier Hernández, Carlos Vela, Héctor Moreno y Andrés Guardado. Todos ellos, que militan en clubes europeos, participaron exclusivamente en la Copa Confederaciones el mes pasado.



"Mejoramos un poco y ahora no podemos hablar de los que no están, pero entre todos los muchachos que hemos colocado han aportado sus condiciones al servicio del equipo", dijo Pompilio Páez, asistente del entrenador Juan Carlos Osorio, quien ya cumplió con cuatro de seis partidos de castigo.



A pesar de las ausencias y de que sus partidos no son brillantes, México marcha invicto en el torneo. Arrancó con un triunfo de 3-1 sobre El Salvador, luego igualó 0-0 con Jamaica, derrotó 2-0 a Curazao y 1-0 a Honduras.