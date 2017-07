'Una demanda posible' contra Michael Oher

CIUDAD DE MÉXICO()

El liniero ofensivo de la NFL, Michael Oher, quien enfrenta cargos por asaltar un conductor de Uber, ha sido demandado en relación con el incidente.



Girma Berkessa indicó en el documento que un Oher "extremadamente intoxicado" lo envió al suelo de un empujón, pateándolo y le dirigió múltiples insultos homofóbicos el 14 de abril. La demanda señala que Oher "actuó de manera malintencionada, obstinada, sin sentido, imprudente y/o negligente".



Los abogados de Oher no respondieron mensajes en busca de comentarios.



La audiencia sobre el caso de asalto de Oher que había sido programada para el viernes se postergó para el 31 de octubre.



Oher, en quien está inspirada la película "Un sueño posible" ("The Blind Side"), fue cortado esta semana por los Carolina Panthers luego de no pasar una prueba física.