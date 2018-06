2do. triunfo para seguir imaginando cosas chi...

ROSTOV, Corea(El Universal)

- ¿Por qué no podemos ser Grecia en la Eurocopa o Leicester en la Premier?

- Porque Alemania está en el grupo. Lo tiene asegurado.

- ¡Pero imaginemos cosas chingonas! ¿Por qué quedarnos?



Bancadísimo Chicharito. pic.twitter.com/7aFFSMC32z — Fede Lamas (@Fglamas) 18 de junio de 2018

Javier Hernández estaba seguro de que el paso perfecto hasta el momento del Tri se iba a concretar, incluso antes de iniciar la justa mundialista en Rusia. Esa aseveración suya se convirtió en tendencia hoy con los hashtag #ImaginémonosCosasChingonas e #ImaginaCosasChingonas."Chicharito" se convirtió en un referente nacional de la esperanza con una frase emocionante y con el Mundial perfecto que ha tenido México, se alimenta el sueño de trascender en el torneo.Todo comenzó durante una entrevista con ESPN, Hernández debatía con David Faitelson sobre las posibilidades que México tendría en un grupo que pintaba complicado por la presencia de la actual selección campeona: Alemania."Vamos a sacar el mayor provecho posible, a pesar de todo eso (del enfrentamiento con Alemania), con todo eso que hace falta, que tú dices, con todo eso, vamos a intentarlo. No es más ni menos meritorio (El ser campeón mundial)"."Sería una hazaña", lo interrumpe Faitelson."Imaginémonos cosas chingonas, carajo, ¡imaginémonos!" , declara Hernández, visiblemente emocionado, como sabiendo lo que le esperaba a la Selección Mexicana.Javier Hernández convirtió el segundo gol de la jornada en contra de Corea del Sur, dejando su marca personal en 50 goles con Selección. Con el tanto marcado ante Corea también empató la marca de más goles marcados en un mundial por un mexicano con 4 dianas, como hiciera Luis Hernández en Francia 1998. Y por si fuera poco, Javier mantiene el aliento de trascender."No hay palabras para expresar eso (la victoria contra Corea del Sur). La realidad supera a los sueños, hay que soñar, hay que imaginar, imaginar cosas chingonas; hay que seguir así. Tengo muchas ganas de lograr muchísimas cosas por mi país, es lo que me ilusiona", declaró Javier durante la rueda de prensa posterior a la victoria de México el día de hoy.Y hasta el momento, el aliento patriótico que mostró Hernández desde antes de iniciar el camino mundialista no se ha acabado. Los fans y detractores tanto del seleccionado nacional como del futbol en general han volteado a ver el paso de la Selección Mexicana, que ilusiona a propios y extraños.