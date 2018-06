Esto dijeron los jugadores mexicanos luego de su 2do. triunfo

ROSTOV, Rusia(El Universal)

Los jugadores de la Selección Mexicana hablaron después de la victoria frente a Corea del Sur 2-1 en Rostov.



MIGUEL LAYÚN



El volante mexicano destacó la victoria ante Corea, pero expresó que aún "no tenemos nada en la bolsa. Tenemos que ser conscientes de que contra Suecia nos jugaremos todos, o clasificar o mantenernos dentro del camino que nos hemos planteado".



Siempre aspiran a más: "Cuando comenzamos esta aventura, el camino mundialista, fuimos muchas veces comentando que, por qué no soñar con aspirar lo más grande, nada nos quitaba y al final eso sería un gran parámetro para seguir en la competencia. Ahí vamos".



HIRVING LOZANO



Hirving Lozano aseguró que no fue un juego nada sencillo el que se jugó contra los coreanos. "Corea vino a hacer su partido y nos puso en momentos en apremios, pero seguimos el plan y nos vamos con la victoria que es lo que estábamos buscando. Ahora, a dejarlo pasar y pensar en lo que sigue, no importa cómo llegamos, clasificados o no, lo importante es que estamos en la competencia con posibilidades y queremos mucho más".



GUILLERMO OCHOA



"Los cánticos de la gente hacia los jugadores y cuerpo técnico fue lo mejor, es una muestra de que no hay que buscar cosas prohibidas para divertirse, si no lo que a uno le hace sentirse bien. Tan lejos de México y fuimos locales de nueva cuenta.



En el Mundial no puedes golear siempre, también cuenta lo que hace el rival, y lo hizo muy bien, pero nosotros fuimos mejores en muchos sentidos, y eso hay que destacarlo.



ANDRÉS GUARDADO



"Queremos mucho más", comentó el capitán Andrés Guardado.

"El grupo está consciente de que aún no hay mucho qué festejar, vamos por lo planeado".



Sobre los gritos a favor de Juan Carlos Osorio, dijo: "Me da mucha alegría que al profe Osorio se le reconozca todo lo que ha hecho, entiendo las críticas que se le hicieron, son parte dé, aunque creo que muchas veces fueron injustas. Al final esto, los gritos a su favor, es parte de su trabajo, es lo que se refleja y está cosechando".