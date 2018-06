Así se quedaría México sin Octavos de Final

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La victoria de Alemania de último minuto ante Suecia,provocó que la Selección Mexicana no pudiera asegurar su pase a los octavos de final de Rusia 2018.Pese a llevar paso perfecto en la justa mundialista, los dirigidos por Juan Carlos Osorio todavía no obtienen su boleto a la siguiente ronda, y sólo una tragedia los podría dejar eliminados.México se encuentra en la cima del Grupo F con seis puntos y una diferencia de +2 goles. Mientras que Alemania, con la victoria de hoy, llegó a tres puntos y una diferencia de cero.Suecia se quedó con tres unidades y sus números de goleo bajaron a cero. El último lugar pertenece a Corea del Sur, que aún no ha sumado y enfrentará a la campeona del mundo en la última jornada del grupo.Pero hay que tomar en cuenta todos los panoramas. Qué la Selección quede eliminada no es algo improbable.Una derrota por dos goles ante Suecia, combinada de una victoria de los teutones ante los asiáticos, sería el peor escenario para México, ya que sería desplazado a la tercera posición por diferencia de goles.Sí el equipo nacional pierde 1-0 con los nórdicos y Alemania gana por más de dos goles, la campeona del mundo sería primera de grupo y tendrían que aplicar los criterios de desempate para saber quien avanza entre la Selección Mexicana o la sueca, ya que ambos tendrían la misma cantidad de puntos (6), diferencia de goles (1) y dianas anotadas (3).El segundo lugar se definiría por el criterio de tarjetas. (México- dos tarjetas amarillas; Suecia tres amarillas, al momento).En caso de que Alemania consiga ganar 1-0 a Corea, y Sueciaderrote a México 1-0, los tres equipos terminarían con diferencia de +1, con mismo número de goles anotados (3) y se aplicaría el reglamento a las tres selecciones. Alemania tuvo un expulsado ante Suecia, por lo que la llevaría de perder.