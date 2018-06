Djokovic y Cilic avanzan a final en el Queen's Club

LONDRES, Inglaterra(AP )

Novak Djokovic avanzó el sábado a su primera final en el circuito ATP en casi un año al vencer al francés Jeremy Chardy 7-6 (5), 6-4 en semifinales del torneo del Queen's Club.



Djokovic se medirá por el título con Marin Cilic, que se impuso en la otra semifinal a Nick Kyrgios, de Australia, 7-6 (3), 7-6 (4).



La última final - y título - de Djokovic también se produjo en césped en Gran Bretaña, cuando se impuso al francés Gael Monfils en Eastburne en julio pasado.



"A veces soy autocrítico, me parece”, dijo Djokovic. "Quizás no muestro la satisfacción ni el entusiasmo cuando quizás es esperado, o viceversa, otras emociones”.



"Es que a veces están estimulado y frustrado. A veces solamente quieres guardarte las emociones. Estoy feliz de seguir avanzando y n quiero celebrar demasiado, Ustedes saben, aunque estoy realmente feliz de estar en la final, solamente quiero seguir ganando impulso”.



Chardy, que venía en excelente forma, tras ganar 12 de sus previos 13 partidos, se va sin victorias - ni sets - contra Djokovic en 11 duelos.



Su mejor oportunidad fue cuando el primer set llegó a un desempate, pero un par de disparos erróneos le permitieron a Djokovic a tomar el control.



El serbio, que ha batallado con consistencia esta campaña tras perderse la segunda mitad del 2017 con una lesión, elevó su nivel para merecer el primer break point del match para el 5-4 en el segundo parcial.



Djokovic selló el triunfo en 1 hora, 32 minutos.



En el otro encuentro de semis, Cilic avanzó a su segunda final consecutiva aquí, apretando su juego cuando importaba más para ganar los dos tiebreakers en un duelo que no tuvo rompimientos de servicio.



El croata ganó aquí en el 2012, antes de finalizar segundo en el 2013 y el año pasado.



Tal fue el nivel de los servicios que ningún jugador consiguió un break point en el primer parcial, antes que Cilic jugase un desempate impecable para llevárselo.



Kyrgios mantuvo su compostura para mantenerse tú por tú con Cilic en el segundo, sobreviviendo los únicos break points del match en el quinto game, para forzar otro desempate.



Sin embargo, una doble falta del australiano le abrió la puerta a Cilic, que aprovechó para llevarse el triunfo en 1 hora, 26 minutos.