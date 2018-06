Juan Carlos Osorio no se siente satisfecho por triunfo de México ante Corea del Sur

(GH)

Contento por el resultado pero no del todo satisfecho por la forma de obtenerlo, es como dijo sentirse el director técnico de la Selección mexicana, Juan Carlos Osorio, tras el triunfo de 2-1 sobre Corea del Sur.



El estratega que dirigió su 50 partido con el ‘Tricolor’ reconoció la superioridad colectiva de sus pupilos sobre el rival en la cancha, que significó llegar a seis puntos en la justa mundialista.



“Tuvimos un muy buen juego, sin embargo, queda un sin sabor porque habíamos hablado, y habíamos concluido del juego anterior que de ir arriba en el marcador íbamos a presionar alto y a tratar de solucionar el problema en el origen, y no en la consecuencia.



De todos maneras, entiendo que de cualquier ser humano no somos la excepción, de aferrarnos a solo el triunfo, a los tres puntos, por ahí le dimos ventaja a un muy buen rematado como Son (Heung-Ming). Y en términos generales fuimos superiores y merecimos el partido”, expresó después del partido.