Un 'Tri' con otra cara

Rostov del Don, Rusia()

El 7-0, a la distancia, fortaleció a la Selección Mexicana.



Han pasado dos años desde la peor derrota del "Tricolor" en un partido oficial y ahora, tras la victoria sobre Alemania, una de las más importantes en su historia mundialista, el grupo está fortalecido mentalmente y con la mente en el boleto a octavos de Rusia 2018.



Una victoria hoy sobre Corea del Sur pondría muy cerca de la siguiente ronda a México.



"En esos momentos difíciles y de fracasos hemos construido el equipo que tenemos ahora y hemos iniciado como iniciamos el Mundial. No digo que no hubiéramos sido capaces si no pasamos por eso, pero sí fue un parteaguas para que hoy la Selección sea tan fuerte internamente, un grupo tan unido que a pesar de lo que hemos pasado no haya una torcedura que nos haga dudar.



"Y mentalmente, que sí iniciamos un sueño, y lo creemos, estás más cerca de conseguir lo que quieres, gracias a esos fracasos o resultados adversos hemos construido el equipo de ahora", comentó el capitán Andrés Guardado.



Pero si a alguien cimbró ese episodio fue a Juan Carlos Osorio.



"Hemos sufrido, y yo particularmente lloré esa derrota y gracias a ese ser superior, porque me ha dado para aguantar, porque no ha sido fácil, pero sería una experiencia que no cambiaría por ninguna otra", reflexionó el colombiano.