Se retira Nadal del Abierto de Australia por lesión

MELBOURNE, Australia (AP)

Rafael Nadal abandonó el Abierto de Australia en el quinto set de su partido de cuartos de final contra el croata Marin Cilic por una lesión en la parte alta de la pierna derecha.



Cilic había ganado los dos primeros games del set definitivo cuando Nadal, que solicitó un tiempo muerto médico en el cuarto para recibir un masaje en la pierna y el muslo derecho, se retiró tras dar su mano al árbitro.



El croata se impuso a Nadal, primer preclasificado en Melbourne, por 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 2-0 retirado.



Cilic, ganador el US Open 2014, se medirá a Kyle Edmund en la siguiente ronda. El británico, número 49 del mundo, eliminó al tres, el búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 antes el martes y disputará su primer semifinal en un major.



Media hora después, Nadal entró cojeando a una conferencia de prensa e hizo un gesto de dolor al subir a la plataforma. Dijo que sintió dolor en el muslo derecho en el tercer set, pero se sobrepuso, En el cuarto, al perseguir un drop shot, sintió que se agravaba el dolor, “pero no sabía hasta qué punto”



“Momentos difíciles, no por primera vez aquí”, dijo. “Soy una persona positiva, pero hoy perdí la oportunidad de pasar a semifinales de un Grand Slam y disputar un título que es importante para mí”.



“Realmente es difícil de aceptar”.



Nadal dijo que se someterá a exámenes médicos el miércoles para determinar el lugar exacto y la magnitud de la lesión, de la que solo podía decir que la sentía en el extremo superior de la pierna derecha, pero no en la cadera.



“Un desempeño increíble de nosotros dos y realmente una desgracia para Rafa”, dijo Cilic. “Es un competidor increíble. Siempre da lo mejor de sí... Es lamentable que termine así”.



Edmund nunca había disputado unos cuartos de final de un major, ni había acumulado cinco victorias al hilo en el circuito ATP y además había perdido sus dos enfrentamientos previos con Dimitrov y nunca antes había superado a un jugador del top cinco.



Tras romper el servicio de Dimitrov en el noveno game del cuarto set, Edmund logró un punto de partido con un ace, pero tuvo que esperar hasta que la repetición de video confirmó que la última bola de Dimitrov había salido de la cancha.



"Contuve mis nervios en ese último juego y recé para que la última bola saliese fuera", dijo Edmund. La pelota se marchó fuera, como Dimitrov, que ya perdió una emocionante semifinal a cinco sets el año pasado ante Nadal y había vencido a Edmund hacía dos semanas en el torneo de Brisbane.



Un año después de negarse a participar en la fase clasificatoria para el Abierto de Australia, Elise Mertens se instaló en las semifinales en su debut en el certamen.



Mertens arrolló sorpresivamente a la ucraniana Elina Svitolina (4ta preclasificada), por 6-4, 6-0, para hilar su décima victoria consecutiva y convertirse en la primera clasificada para las semis en el Melbourne Park.



Ninguna tenista belga avanzaba a la ronda de las cuatro mejores en Australia desde Kim Clijsters en 2012. Mertens entrena en la academia de Clijsters y sabía que su compatriota, cuatro veces monarca de torneos del Grand Slam, la estaba viendo por la televisión.



“Kim, gracias por verme. Sé que me enviaste un mensaje antes del partido. Espero que no hayas estado demasiado nerviosa”, comentó Mertens. “Trato de seguir tus pasos esta semana”.



Mertens, 37ma del escalafón mundial, defendió con éxito su título en el torneo de Hobart. El año pasado decidió buscar ese título en vez de participar en la clasificación para el Abierto de Australia.



Tras revalidar el cetro hace un par de semanas, ha conseguido cinco triunfos en el Melbourne Park.



Arrasó con Svitolina, quien disputaba por primera vez un duelo de cuartos de final en Australia y había enhebrado nueve victorias, luego de conquistar el certamen de Brisbane.



Por el boleto a la final, Mertens enfrentará a la danesa Caroline Wozniacki (2da) o a la española Carla Suárez Navarro.



Por otra parte, el 32do preclasificado del torneo, el alemán Mischa Zverev, fue multado con 45 mil dólares por bajo rendimiento en su juego de primera ronda contra el surcoreano Hyeon Chung.



Zverev fue sancionado en base a una nueva norma implementada por la Grand Slam Board antes del inicio de la temporada, que busca disuadir a los jugadores con lesiones preexistentes de que inicien la competición y se retiren en primera ronda.



En el momento de su retirada, en la primera jornada del torneo, el tenista alemán perdía por 2-6, 1-4. La sanción es casi equivalente al premio por disputar la primera ronda del torneo, 60 mil dólares australianos (47 mil 900 dólares).