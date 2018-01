Alexis Sánchez, de "lavacarros" a millonario

(GH)

Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Manchester United, equipo en el que de acuerdo al Daily Mirror de Inglaterra, ganará 80 mil euros diarios.Ese sueño comenzó en la pequeña ciudad costera de Tocopilla, al Norte de Chile, en medio del desierto de Atacama, donde el futbolista nació en diciembre de 1988.De esa realidad, el goleador de 29 años hoy vive la faceta millonaria, en la que ganará 2.4 millones de euros al mes.“Desde pequeño siempre he dicho que mi sueño era jugar en el Manchester United”, dijo el extremo chileno.Antes de ello, tuvo que atravesar diversas carencias en una familia humilde, en la que su padre biológico nunca lo reconoció hasta tiempo después, cuando se convirtió en una figura del futbol mundial.Para ayudar a su madre con los gastos del hogar junto a sus tres hermanos, Alexis trabajó hasta de "lavacarros", en una ciudad donde las oportunidades de trabajo son muy escasas entre la minería y la pesca.Además, se fue labrando un camino en el balompié hasta ser detectado por visores que le dieron su primera oportunidad en Primera División en el Cobreloa en 2005 a los 17 años.Para no renunciar a su sueño de futbolista, Alexis tuvo que sortear complicaciones, como el hecho de no tener zapatos propios para poder jugar, por lo que sus familiares buscaban la forma de conseguirlos incluso prestados.Por ello, el andino se ha convertido en profeta de su tierra, porque regresa cada año a su ciudad natal, donde creó un programa infantil para el desarrollo del talento local.Después de Cobreloa, la calidad de Sánchez lo llevó al Colo Colo en 2006 donde fue multicampeón de Liga, para en 2007 brincar a River Plate de Argentina, donde también fue campeón de Liga.Posteriormente, en 2008 dio el salto al futbol europeo con el Udinese de Italia, donde estuvo tres años, para en 2011 llegar a la cúspide del futbol mundial, al fichar con el Barcelona.Con el conjunto culé, Alexis ganó una liga, una copa, dos supercopas de España, una supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, para después llegar a la Premier League con el Arsenal en 2014, donde ganó tres Community Shield y dos FA CUP.Naturalmente, su calidad lo llevó a ser seleccionado nacional, siendo parte de la generación de la Roja en convertirse en Bicampeón de América en 2015 y 2016, además de disputar los Mundiales de 2010 y 2014.Así, Alexis Sánchez comenzará su historia en el Manchester United, que allá en su natal Tocopilla jugando en canchas de tierra transformaba en el “Teatro de los Sueños”, el Old Trafford, donde buscará seguir con su exitosa carrera en el futbol europeo.Fuente: Medio Tiempo