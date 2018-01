Nadal se retira del Abierto de Australia por lesión

MELBOURNE, Australia(AP )

Rafael Nadal abandonó el Abierto de Australia el martes en el quinto set de su partido de cuartos de final contra el croata Marin Cilic por una lesión en la parte alta de la pierna derecha.Cilic había ganado los dos primeros games del set definitivo cuando Nadal, que solicitó un tiempo muerto médico en el cuarto para recibir un masaje en la pierna y el muslo derecho, se retiró tras dar su mano al árbitro.El croata se impuso a Nadal, primer preclasificado en Melbourne, por 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 2-0 retirado.Cilic, ganador el US Open 2014, se medirá a Kyle Edmund en la siguiente ronda. El británico, número 49 del mundo, eliminó al tres, el búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 antes el martes y disputará su primer semifinal en un major.Media hora después, Nadal entró cojeando a una conferencia de prensa e hizo un gesto de dolor al subir a la plataforma. Dijo que sintió dolor en el muslo derecho en el tercer set, pero se sobrepuso, En el cuarto, al perseguir un drop shot, sintió que se agravaba el dolor, “pero no sabía hasta qué punto” .“Momentos difíciles, no por primera vez aquí”, dijo. “Soy una persona positiva, pero hoy perdí la oportunidad de pasar a semifinales de un Grand Slam y disputar un título que es importante para mí. “Realmente es difícil de aceptar”.Nadal dijo que se someterá a exámenes médicos el miércoles para determinar el lugar exacto y la magnitud de la lesión, de la que solo podía decir que la sentía en el extremo superior de la pierna derecha, pero no en la cadera.