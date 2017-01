Falcons vuelven al trabajo tras obtener boleto al Super Bowl

FLOWERY BRANCH, Georgia(AP )

Evidentemente, Dan Quinn sabe a quién enfrentarán sus Falcons en el Super Bowl. Y no le sorprende: Parece que Bill Belichick, Tom Brady y los Patriots llegan todos los años al gran partido.



Un día después de conseguir que Atlanta llegara al Super Bowl apenas por segunda ocasión en la historia, Quinn y sus jugadores volvieron al complejo de entrenamiento en un suburbio al norte de la ciudad. Ahí, analizaron la forma en que aplastaron a Green Bay y luego pusieron la atención en el próximo rival.



"Llegar al Super Bowl no es una recompensa", sentenció Quinn el lunes. "Jugar bien y ganar, eso sí es la recompensa. Va a ser una batalla endemoniada".



Inmediatamente después de que Nueva Inglaterra arrolló a los Steelers de Pittsburgh en la final de la Conferencia Americana, Belichick dijo que no sabía siquiera que los Falcons habían conquistado el título de la Nacional.



Su homólogo de Atlanta sí estaba enterado sobre su adversario.

"Sí, lo sé", dijo Quinn con una sonrisa.