"Chapo" mantiene la calma

(GH)

Se cumplió con el presupuesto, Águilas sacó un juego de la casa de los Cañeros y regresó a Mexicali con la serie empatada a un juego por bando, no obstante, esto no es para echar las campanas al vuelo, para el mánager Roberto “Chapo” Vizcarra.



El manejador sanluisino es un hombre de experiencia en finales, sin embargo, nunca ha vivido algo así en la Liga Mexicana del Pacífico, es por ello que dice estar disfrutando plenamente cada día con el combinado de la capital bajacaliforniana.



“Es una experiencia muy agradable la que estoy viviendo con este equipo, desde que llegué me han tratado de maravilla, no me queda más que agradecer a la directiva por haber confiado en mí”.



“Para mí es una gran responsabilidad, no me queda más que responderles con buenos juegos, gracias a Dios estamos en la serie final y estamos para pelear por el campeonato”, comentó.



Roberto Vizcarra es un hombre de experiencia en el beisbol mexicano, sobre todo con el equipo de los Tigres de Cancún en la Liga Mexicana de Beisbol, con los que por cierto llegó a la obtención de dos títulos.



Esa experiencia la ha traído ahora a la pelota invernal y es por eso que se jacta de saber que este tipo de series es de ir paso a paso y habla un poco al respecto.



“Los dos campeonatos en Cancún fueron algo muy especial, eso fue algo muy bueno para mí y mi familia, agradezco a todos los que contribuyeron en esa causa, pero ahora estoy aquí, concentrado al cien por ciento que este equipo”, indicó.



“Son enseñanzas que te da la vida, como cuando jugué para el –Paquín- Estrada o Dan Firova, creo los mejores managers que tuve, de ellos aprendí bastante y espero poder salir de la mejor manera de esta serie, que para mí es muy especial, porque Cañeros y Águilas son dos equipos con gran bateo y brillante pitcheo”, concluyó.