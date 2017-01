"No me deprimo por unos meses sin anotar", afirma "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández no se desespera por la “sequía goleadora” que mantiene con el Bayer Leverkusen en juegos oficiales, que ya se alargó a 11 partidos y 805 minutos en la Bundesliga. Con los partidos de Copa alemana, de la Champions League y con la Selección Mexicana, prolonga su mal momento 18 compromisos y mil 421 minutos sin anotación.“Por diez años metí un gol por partido, casi sin parar, y no pensaba que fuera el mejor del mundo, y ahora tampoco me deprimo por unos meses sin poder marcar. Lo que a mí más me gusta es jugar futbol. En estos partidos me ha tocado colaborar con el equipo en otras posiciones y lo he tomado como un aprendizaje para ser un jugador más completo, no sólo un delantero de área sino poder jugar, encarar, darme la vuelta y hacer cosas distintas”, señaló en entrevista para el portal de la FIFA.Aunque extraña festejar un gol, el futbolista tapatío afirma que se entrega partido a partido para aportar a las “Aspirinas” y los goles llegarán pronto para coronar sus buenas actuaciones.“¿A quién no le gusta meter un gol? A los delanteros se nos califica por eso. Si juegas fatal pero haces tres, todo el mundo te felicita. A mí me gusta salir de la cancha con esa sensación de haberlo dado todo”.“Suena a cliché, pero quiero ayudar a mi equipo. Si anoto y perdemos ¿de qué sirve? Ves a Cristiano que ganó el The Best por su juego, pero también porque ganó la Euro y la Champions. Los goles son la cereza del pastel de todo un desempeño y si juego bien, ya llegarán. Ahora que si juego mal y no anoto, entonces no me siento tan contento”, aseveró.Después de haber pasado por las mejores ligas de Europa, tras jugar con Manchester United y Real Madrid , el futbolista de 28 años resaltó las cualidades del futbol alemán, a pesar de ser muy distintas a la Premier League Inglesa o Liga española.“La Bundesliga siempre me había llamado mucho la atención. Combina lo mejor de Inglaterra y de España. No es tan física como una ni tampoco tan vistosa como la otra, sino más bien una mezcla. Me han tratado de forma increíble. El año pasado quedamos en tercer lugar y ahora, aunque no empezamos tan bien la temporada, estamos ahí en la lucha para mantenernos entre los mejores. Son muy distintas (las ligas). Y también los equipos en los que he jugado, así que he tenido que adaptarme. El buen futbolista tiene que desarrollar todas sus armas porque uno no juega como quiere sino como lo necesita el equipo”, sentenció el canterano de Chivas.Sobre la Selección Mexicana, Hernández Balcázar destacó el trabajo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio y confía en que el Tricolor pueda destacar en el próximo Mundial Rusia 2018.“Es muy atrevido, le gusta el juego ofensivo, que vayamos para adelante siempre. Esa valentía significa que tiene una enorme confianza en los jugadores mexicanos y se refleja en el terreno de juego, porque te da mucha libertad. Si todo sale como sueño y calificamos al Mundial, creo que tenemos muchísimo talento, espero que tengamos ese granito de suerte que a veces nos ha faltado para poder dar ese paso”, aseveró.“Chicharito” también se dio tiempo para recordar que hace más de 10 años, en septiembre del 2006, debutó en el balompié profesional con el Guadalajara, un “sueño” que cumplió y que lo ha encaminado a ser uno de los futbolistas mexicanos más exitosos a nivel internacional.“La verdad es que la realidad ha superado cualquier sueño. Soñaba con debutar en primera división y cuando juego mi primer partido, meto un gol. Quería ser campeón con el mejor club de México, y también lo cumplí. Me imaginaba siendo un jugador importante en mi club y llegar a la selección, y salgo campeón goleador y voy al Mundial (en Sudáfrica 2010)… En serio, ha sido increíble”, aseguró.