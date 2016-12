Piensa el América en dar un regalo navideño a su afición

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Oribe Peralta fue muy directo al comentar que América buscará dar un premio a su afición el próximo domingo, al levantar el título de Liga, luego de no lograr nada en la Copa MX y de quedar en cuarto lugar en el Mundial de Clubes.



“Sería diferente ganar este torneo por el simple hecho de haber participado en otros certámenes y no ganarlos, pero principalmente para regalárselo a la gente”, aseguró.



“El Hermoso” señaló que los azulcrema saldrán con la única consigna de tomar ventaja en la serie y levantar el trofeo el domingo por la noche.



“El equipo ha hecho lo posible para llevarse todos los torneos y sin duda jueves y domingo vamos a tratar de ganar como siempre lo hacemos en cada torneo”, sentenció.



Pese a esa promesa, Oribe Peralta afirmó que no será fracaso si las Águilas quedan subcampeonas en San Nicolás de los Garza.



“Hagan balance de lo que hemos jugado. Desde que yo llegué siempre he jugado Liguilla, hemos ganado en Concachampions y en Liga, así que eso de fracaso se lo dejo a cada quien; para mí no lo sería”.