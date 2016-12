Conte busca reemplazos para Costa y Kante en Chelsea

LONDRES, Inglaterra(AP)

Sin dos de sus mejores jugadores esta temporada, el técnico Antonio Conte enfrenta algunos problemas para definir la alineación de un Chelsea que encabeza la liga Premier y busca alargar su racha ganadora a 12 partidos.El goleador del equipo, Diego Costa, y el candado del mediocampo N'Golo Kante están suspendidos por acumulación de tarjetas para el partido del lunes contra Bournemouth.Durante la racha ganadora de Chelsea que comenzó el 1 de octubre, y que tiene a los Blues en la cima del campeonato con seis puntos de ventaja, Conte ha realizado apenas seis cambios en total de partido a partido, y utilizó sólo 13 jugadores como titulares.Su portero, la defensa de tres y los carrileros han sido los mismos.Hasta ahora, el timonel italiano no ha tenido que pensar mucho para elegir su alineación.“Por eso mismo, esta será una buena prueba para nosotros”, dijo Conte el jueves.“Es una prueba importante para evaluar la situación del plantel, también para darle la oportunidad de jugar a algunos futbolistas que no han jugado mucho hasta ahora, o para hallar otras soluciones”.“Será importante para mí lo que vea esta semana”. Chelsea necesita tres victorias adicionales para romper el récord de triunfos consecutivos (13) de la liga Premier en una misma temporada, una marca que tiene el plantel de Arsenal de 2001-02.Ahora, los Blues encaran la difícil prueba del cargado calendario de la liga Premier en la época de Navidad.Algunos equipos juegan tres partidos en ocho días, e incluso dos veces en 48 horas. Chelsea tiene tres partidos en 10 días, con un descanso de cuatro días entre su primero y segundo (Bournemouth el 26 de diciembre y Stoke el 31).Luego visita a Tottenham el 4 de enero.Conte otorgó a sus jugadores tres días libres esta semana para que estén preparados para el “período muy intenso” que se avecina. Chelsea tiene la ventaja de que no disputa competencias europeas esta temporada y ya fue eliminado en la Copa de Liga.Si Conte mantiene la alineación 3-4-3 que ha utilizado en la racha ganadora, su volantes centrales probablemente sean Cesc Fábregas y Nemanja Matic, y Michy Batshuayi reemplazaría a Costa como delantero.Batshuayi llegó esta temporada desde Marsella por 33 millones de libras (44 millones de dólares), pero hasta ahora sólo ha sido titular en la Copa de Liga.“No es fácil llegar a esta liga y jugar”, dijo Conte.“Es difícil adaptarse, esta liga es muy difícil, muy exigente. Creo que Michy está trabajando muy bien, tenemos que trabajar para ayudarlo a mejorar, y el próximo paso es que juegue más”.